Nejprve Hormuz, poté klíčový saúdskoarabský ropovod vedoucí z východu na západ, naposledy důležité ostrovy v Rudém moři. Všechny tyto klíčové blízkovýchodní strategické body nyní minimálně alespoň zčásti kontroluje, popřípadě ohrožuje Írán a jeho regionální spojenci. Saúdští Arabové tak možná brzy přestanou mít možnost vyvážet vlastní ropu. Jejich obvyklé exportní trasy totiž přestanou být bezpečné. Trhy na to reagují, ceny ropy rostou.

Jaká jsou fakta? Dne 10. září poničil vzdušný útok klíčový ropovod, který vede z východu na západ saúdskoarabské monarchie (East-West Crude Oil Pipeline neboli The Petroline). Slouží k přepravě suroviny z východních nalezišť k Rudému moři, vede tudíž napříč celou zemí. O den později zpravodajské agentury oznámily, že království poškozený produktovod dočasně uzavřelo.

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