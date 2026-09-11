Jemenští povstalci z řad Húsíů převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab. Jde o klíčové body k získání kontroly nad touto úžinou, informovala v pátek agentura AFP s odvoláním na vládní zdroje. Husíjská televize Al-Masíra později oznámila, že Saúdská Arábie zasáhla letiště ve městě Muchá, kterého se rebelové zmocnili ve čtvrtek. Zatím nejsou hlášeny žádné škody, uvedla agentura AP.
Úzké hrdlo v Rudém moři. Jemenští spojenci Íránu hrozí uzavřením další vodní cesty, dramaticky by tak zvýšili ceny ropy
"Lodě přepravující ozbrojené bojovníky z hnutí Húsíů připluly na ostrov Majún (známý také pod názvem Perim) poté, co se z něj včera (ve čtvrtek) stáhly vládní síly," uvedl podle AFP vládní zdroj. Agentura Reuters uvedla, že se vládní jednotky z ostrova, který rozděluje průliv na dva námořní kanály, stáhly až v pátek
Již ve čtvrtek informovaly agentury o tom, že rebelové převzali kontrolu nad významným přístavem Muchá v Rudém moři.
Húsíové zahájili ofenzivu minulý týden s cílem ovládnout průliv Báb al-Mandab, který patří k významným obchodním námořním trasám. Tato strategická úžina spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Její význam se dále zvýšil s výrazným poklesem námořní přepravy v Hormuzském průlivu kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.
Jemen se rozpadá, Emiráty triumfují, Saúdská Arábie nevěří vlastním očím. Západ doufá, že nový stát pomůže ochránit tankery
V posledních týdnech zesílily boje mezi povstalci, provládními jednotkami a Saúdskou Arábií, která podporuje protipovstaleckou koalici.
Jemenští šíitští Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Podporuje je a financuje Írán a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu. V jemenské občanské válce bojují s podporou Teheránu proti mezinárodně uznávané, převážně sunnitské vládě, která sídlí v Adenu a kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií. Od roku 2022 v Jemenu platilo příměří dojednané OSN.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit