Po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Bylo mu 89 let. Oznámil to v pátek podle agentur královský palác. Po jeho smrti se jeho syn Haakon VIII. stává novým norským králem.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Jeho Veličenstvo král Harald dnes zemřel. Král Harald pokojně zesnul v Univerzitní nemocnici v Oslu v pátek 28. srpna v 6:35 ráno,“ stojí v prohlášení paláce. Po oznámení jeho úmrtí byla vlajka vlající nad palácem stažena na půl žerdi.
Harald V. trpěl hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností. V nemocnici byl od minulého pondělí. V uplynulých letech se však potýkal se zdravotními problémy opakovaně. Letos v únoru byl kvůli infekci dva dny hospitalizován na Tenerife, před dvěma lety ho zase potíže zastihly při pobytu v Malajsii.
Již od čtvrtka, kdy královský palác oznámil, že zdravotní stav monarchy je velmi vážný, se do nemocnice v Oslu sjeli členové královské rodiny, včetně jeho syna a jeho manželky, královny Sonji. Před královským palácem v norské metropoli a v centrech dalších měst se zároveň začaly shromažďovat stovky lidí s květinami. Kvůli oznámení o špatném zdravotním stavu krále zrušila řada představitelů Norska svůj program, včetně premiéra Jonase Gahra Störea, který ve čtvrtek neodcestoval na setkání s kancléřem Friedrichem Merzem.
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