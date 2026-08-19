Společnost Geely Auto, kterou před 40 lety založil čínský miliardář Li Šu-fu, chce pokračovat v rozsáhlé expanzi na zahraniční trhy. Mění ale taktiku – už to nemá být prostřednictvím vývozu z čínských továren jako dosud. Ale tak, že Geely Auto bude zakládat a rozšiřovat výrobu v zahraničí v úzké spolupráci s lokálními partnery. Druhá největší soukromá čínská automobilka, jež se letos objemem prodeje poprvé dostala do globální desítky, tak vstupuje do nové etapy svého rozvoje. Chystané změny jsou i hlavním důvodem, proč se charismatický Li Šu-fu rozhodl sáhnout k rozsáhlým personálním změnám na nejvyšších postech.
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