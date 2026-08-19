Vědci v Mexiku objevili šest nových druhů takzvaných entomopatogenních hub, které jsou schopné měnit chování mravenců a pavouků. Jednu z nich pojmenovali Ophiocordyceps deltoroi na počest mexického režiséra Guillerma del Tora, který má rád hororové příběhy. Těmto houbám se totiž říká také zombie houby, informovala agentura EFE.
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„Když se dostane do těla mravence, začne produkovat látku, která napadne jeho nervový systém, a tak modifikuje jeho chování,“ vysvětlil způsob fungování parazitických zombie hub César Ballesteros z univerzity v mexické Guadalajaře. „Houba pak převezme kontrolu nad rozhodováním mravence a donutí ho jít na místo, kterému vědci říkají hřbitov,“ dodal. Na tomto místě se pak hromadí mrtvoly mravenců, na nichž ony houby rostou a dál se reprodukují.
VIDEO | Investigadores descubren en México seis tipos de 'hongos zombis' capaces de infectar hormigas y manipular su comportamiento hasta provocarles la muerte, uno de ellos bautizado en honor al cineasta Guillermo del Toro y su fascinación por las criaturas monstruosas. pic.twitter.com/LKyQVzyfnl— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 16, 2026
Tento hororový příběh se odehrává v tropických lesích mexického státu Jalisco, kde Ballesteros chování šesti nových entomopatogenních hub zdokumentoval. Ze stejného státu pochází i režisér a scenárista Guillermo del Toro, po němž vědec jednu z objevených hub pojmenoval. „Nevidím lepší způsob, jak ho uctít za jeho práci, kterou udělal pro hororový a fantasy žánr,“ řekl Ballesteros na adresu autora snímků Hellboy či Frankenstein.
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„Některé z těchto hub produkují látky, které by se daly použít při výrobě léků, například proti rakovině, tuberkulóze či roztroušené skleróze,“ řekl EFE mexický vědec. Dodal, že k tomu je ale ještě zapotřebí dlouhý výzkum.
Ballesteros připomněl, že parazitické zombie houby inspirovaly i tvůrce videohry The Last of Us, z níž vyšla i první série stejnojmenného televizního seriálu.
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