Vědci v Mexiku objevili šest nových druhů takzvaných entomopatogenních hub, které jsou schopné měnit chování mravenců a pavouků. Jednu z nich pojmenovali Ophiocordyceps deltoroi na počest mexického režiséra Guillerma del Tora, který má rád hororové příběhy. Těmto houbám se totiž říká také zombie houby, informovala agentura EFE.

„Když se dostane do těla mravence, začne produkovat látku, která napadne jeho nervový systém, a tak modifikuje jeho chování,“ vysvětlil způsob fungování parazitických zombie hub César Ballesteros z univerzity v mexické Guadalajaře. „Houba pak převezme kontrolu nad rozhodováním mravence a donutí ho jít na místo, kterému vědci říkají hřbitov,“ dodal. Na tomto místě se pak hromadí mrtvoly mravenců, na nichž ony houby rostou a dál se reprodukují.

Tento hororový příběh se odehrává v tropických lesích mexického státu Jalisco, kde Ballesteros chování šesti nových entomopatogenních hub zdokumentoval. Ze stejného státu pochází i režisér a scenárista Guillermo del Toro, po němž vědec jednu z objevených hub pojmenoval. „Nevidím lepší způsob, jak ho uctít za jeho práci, kterou udělal pro hororový a fantasy žánr,“ řekl Ballesteros na adresu autora snímků Hellboy či Frankenstein.

„Některé z těchto hub produkují látky, které by se daly použít při výrobě léků, například proti rakovině, tuberkulóze či roztroušené skleróze,“ řekl EFE mexický vědec. Dodal, že k tomu je ale ještě zapotřebí dlouhý výzkum.

Ballesteros připomněl, že parazitické zombie houby inspirovaly i tvůrce videohry The Last of Us, z níž vyšla i první série stejnojmenného televizního seriálu.

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