Ten příběh by byl sám o sobě fascinující, i kdyby skončil už před deseti lety. Zpěvák, který se svojí kapelou nejdřív vystřihl jeden z největších světových hitů devadesátých let – a pár měsíců nato na vrcholu slávy prostě kapelu rozpustil, stáhl se do ústraní a svoje chystané album proměnil ve zlatý důl jinak.

V nultých letech si k němu chodili pro pomoc s nahrávkami Rod Stewart nebo Enrique Iglesias. A přímo jeho texty a hudba stály za největšími šlágry Santany, Ronana Keatinga nebo kapely Texas. Schopnost se dobře uživit i bez otravných koncertních šňůr se zvyklostem hudebního světa vymykala sama o sobě. A pak přišel leden 2021, který kariéru Gregga Alexandera nasměroval ještě do vyšších pater.

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