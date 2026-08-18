Ten příběh by byl sám o sobě fascinující, i kdyby skončil už před deseti lety. Zpěvák, který se svojí kapelou nejdřív vystřihl jeden z největších světových hitů devadesátých let – a pár měsíců nato na vrcholu slávy prostě kapelu rozpustil, stáhl se do ústraní a svoje chystané album proměnil ve zlatý důl jinak.
V nultých letech si k němu chodili pro pomoc s nahrávkami Rod Stewart nebo Enrique Iglesias. A přímo jeho texty a hudba stály za největšími šlágry Santany, Ronana Keatinga nebo kapely Texas. Schopnost se dobře uživit i bez otravných koncertních šňůr se zvyklostem hudebního světa vymykala sama o sobě. A pak přišel leden 2021, který kariéru Gregga Alexandera nasměroval ještě do vyšších pater.
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