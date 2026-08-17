Třiadvacetiletá britská studentka Molly Taylorová nikdy nebyla obézní. Necítila se ale dobře ve svém těle a chtěla zkusit léky na hubnutí jako účinnou variantu, která jí pomůže pár kil shodit. Výsledky se dostavily rychle a byly vidět. Pochvalovala si, že může jíst stejně jako dříve, jen ji lék nutil do menších porcí. Změna v přemýšlení o stravě u ní ale rychle vyústila až v poruchu příjmu potravy.
Molly je tak jednou ze stále většího počtu lidí, kteří se v poslední době dostávají ke specialistům s nezdravým vztahem k jídlu vyvolaným používáním léků na hubnutí. Lékaři po celém světě varují, že trend může dále sílit. Proč k tomu dochází a u koho jsou rizika nejvyšší?
Co se dočtete dál
- Kdo má větší předpoklady rozvinutí poruchy příjmu potravy.
- A jak se do toho promítají populární léky na hubnutí.
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