Tři producenti ve Spojených státech obvinění z dlouhodobého domlouvání cen vajec jich 53 milionů darují potravinovým bankám. V červnu se na tom dohodli s newyorským státním zastupitelstvím a podle generální prokurátorky Letitie Jamesové tento týden v pořádku dodali druhou várku vajec. Uvedla to agentura AFP.
Podle Jamesové se společnosti Cal-Maine Foods, Versova/Centrum a Hickman‘s Egg Ranch nezákonně dohadovaly s cílem ovlivnit index denních cen vajec, což vedlo k umělému zvýšení cen pro distributory a spotřebitele. Protiprávní jednání podle ní sahá nejméně do roku 2022.
Součástí dohody je i finanční sankce 3,3 milionu dolarů (asi 69 milionů Kč). Tu mají tři producenti uhradit dotčeným sedmnácti americkým státům, které je společně zažalovaly. Celkem 53 milionů vajec pošlou potravinovým bankám a neziskovým organizacím v těchto státech.
Například stát New York má obdržet 4 968 000 vajec. První dodávka čítající 280 280 vajec do Brooklynu už se uskutečnila. Zbývající dodávky jsou rozvrženy až do října.
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Ceny vajec ve Spojených státech v posledních letech a zejména v roce 2025 prudce rostly. Způsobilo to šíření ohnisek ptačí chřipky na amerických drůbežářských farmách. V březnu 2025 dosáhly ceny maxima, meziročně stouply o 96 procent.
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