Amy Kremerová je americká konzervativní aktivistka, která stála za organizací protestu 6. ledna 2021, který se zvrhl v útok na Kapitol a léta předtím stála u zrodu hnutí Tea Party, populistické alternativy uvnitř republikánské strany, jejímž následkem bylo mimo jiné nepravděpodobné zvolení Donalda Trumpa prezidentem v roce 2016. Amy Kremerová tehdy založila hnutí Ženy pro Trumpa.

Nikdo ji tedy nemůže podezřívat ze sympatií k americké levici, s níž jí ale nyní spojilo velké téma, které má potenciál ovlivnit jak kongresové volby letos v listopadu, tak prezidentské volby za dva roky.

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