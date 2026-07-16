Ještě v polovině dvacátého století vyráželi lidé v noci přes alpskou hranici s těžkými nůšemi na zádech. Mezi Tyrolskem a Bavorskem tehdy po skrytých stezkách přenášeli kávu, tabák, alkohol i sýry – zboží, které mohlo horským rodinám přinést potřebný přivýdělek. Dnes se po nich procházejí turisté a zastavují se na vyhlídkách nad tyrkysovou řekou Großache. Místo vzdálené jen pár hodin od Prahy patří k nejzajímavějším turistickým cílům v rakouském regionu Kaiserwinkl.
Takzvaný Schmugglerweg neboli Pašerácká stezka vede z obce Kössen přes dramatickou Klobensteinskou soutěsku podél řeky Großache až k bavorským hranicím. Trasa byla upravena v rámci přeshraničního projektu mezi Rakouskem a Bavorskem a návštěvníky vede úchvatnou krajinou. Dominantou celého místa je poutní místo Maria Klobenstein, kostelík přitisknutý ke skále, u něhož se nachází příjemná rakouská restaurace.
„Pašerácká stezka přes soutěsku Entenlochklamm jedinečným způsobem spojuje působivou přírodu, napínavou historii hranic a úchvatné výhledy. Kdo se po ní vydá, zažije jednu z nejpůsobivějších tras v pohraniční oblasti mezi Tyrolskem a Bavorskem,” říká místní průvodce Andreas Schwentner.
Součástí stezky je také interaktivní hra, ve které se návštěvníci mohou symbolicky stát pašeráky – hledají ukrytý náklad a plní úkoly inspirované skutečnými způsoby, jakými se lidé kdysi snažili obejít celní kontroly. Trasu lze zvládnout i s dětmi, měří dohromady asi osm kilometrů a není nijak náročná. Cestu tam si navíc můžete zkrátit i na raftech.
Pašování v Alpách nebylo nikdy výjimečným jevem ani dobrodružstvím několika odvážlivců. V mnoha pohraničních oblastech šlo po staletí o běžnou součást života. Vysoká cla, rozdílné ceny a nedostatek pracovních příležitostí v horských údolích vedly obyvatele k tomu, že využívali znalost krajiny a hledali cesty mimo hlavní kontrolované trasy.
Po stezkách mezi Tyrolskem a Bavorskem se původně převáželo legální zboží – především sůl, sýry, máslo nebo další potraviny. S rozvojem státních hranic a celních systémů v 18. a 19. století se ale některé obchodní cesty změnily v pašerácké trasy. V oblasti Kaiserwinkl tomu nahrávala samotná krajina. Horský terén mezi dnešním Rakouskem a Německem nabízel desítky nenápadných průchodů, které místní znali lépe než celní hlídky. Zatímco úředníci kontrolovali hlavní silnice, obyvatelé pohraničí využívali lesní stezky, horské louky a úzké průchody nad soutěskami.
Pašeráci vyráželi především po setmění. Pohybovali se bez světel, aby nepřitáhli pozornost, a orientovali se podle přírodních bodů – skal, stromů nebo známých míst v krajině. Některé úseky byly nebezpečné samy o sobě. Cesta nad Klobensteinskou soutěskou vedla po úzkých stezkách nad prudkým srázem. Přes hranici putovala káva, cigarety, rum, pálenka nebo celé bochníky sýra. Právě sýry patřily v horském regionu k důležitým produktům a jejich rozdílná cena na druhé straně hranice představovala pro některé rodiny možnost přivýdělku.
Po vstupu Rakouska do schengenského prostoru hranice prakticky zmizela a pašerácké stezky ztratily svůj původní význam. Před pár lety obnovená stezka je ale unikátní připomínkou historie regionu. Tu „oslavuje“ také každoroční Schmugglerfest v Kössenu, tedy pašerácký festival. Místní spolky připravují regionální speciality, nechybí sýry ani tyrolské pálenky a obcí prochází průvod v dobových kostýmech. Letos připadá na sobotu 19. září.
Pokud ale přijedete během letních měsíců, můžete využít i další „atrakci” regionu: blízké jezero Walchsee, které patří k nejteplejším v Rakousku. Díky své poloze v kotlině mezi Chiemgavskými Alpami a masivem Kaisergebirge se v létě rychle prohřívá a dosahuje teplot až kolem 24 °C. Místní ho označují za nejteplejší koupací jezero Tyrolska. Na rozdíl od chladnějších alpských jezer je vhodný i pro rodiny s dětmi – u břehů jsou mělké vstupy do vody, pláže, hřiště a vodní atrakce. Na východním břehu funguje vodní park s trampolínami, skluzavkami a dalšími prvky pro děti.
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