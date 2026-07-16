Stále více mladých Evropanů má duševní obtíže, které zasahují do jejich profesního života i vztahů. Na to, jak velký je to ve skutečnosti problém a co za něj může, se zaměřila nová studie Evropského parlamentu. A přichází i s jasným varováním: přehlížení této bobtnající situace bude do roku 2033 Evropu stát v přepočtu přes 40 bilionů korun. Tedy pokud členské státy nepodniknou několik klíčových kroků.

Zhoršení psychiky dětí a mladistvých si studie v Evropě všímá od roku 2000. Diagnostikovatelnou duševní nemoc, zejména úzkosti a deprese, ale také ADHD či poruchy příjmu potravy, má dnes každý pátý mladý Evropan do 24 let. Další pak mají dlouhodobé duševní problémy označované jako psychosociální distres. Projevují se úzkostnými stavy a způsobují poruchy spánku či pozornosti.

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Co se dočtete dál

  • Jaký je duševní stav mladých Evropanů.
  • Co za ním je.
  • Jakých šest opatření je třeba zavést.
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