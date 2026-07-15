Růst čínské ekonomiky zpomalil. Hrubý domácí produkt (HDP) se meziročně zvýšil o 4,3 procenta, zatímco v prvním čtvrtletí růst činil pět procent, oznámil ve středu čínský statistický úřad. Jde o nejslabší růst čínského hospodářství od čtvrtého čtvrtletí 2022, kdy Čína utlumila ekonomiku kvůli pandemii nemoci covid-19.
Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že čínský HDP se v druhém čtvrtletí meziročně zvýší o 4,5 procenta. Výsledek tak zůstal za jejich očekáváním. Růst ve čtvrtletí také zaostal za celoročním cílem Pekingu, který je v rozmezí 4,5 procenta až pět procent.
Ve srovnání s letošním prvním kvartálem druhá největší ekonomika vzrostla mezi dubnem a koncem června o 0,9 procenta, což je v souladu s očekáváním analytiků.
Čínská ekonomika se stává stále více nevyváženou, poznamenala agentura Reuters. Průmyslová výroba zůstává silná, k čemuž přispívá vývoz související s umělou inteligencí (AI), zatímco spotřeba a investice se potýkají s dlouhodobým propadem na trhu s nemovitostmi a dopady globálního šoku na trhu s energiemi po rapidním nárůstu cen ropy způsobeném americko-izraelským útokem na Írán.
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Export v pololetí letošního roku meziročně vzrostl o 17,6 procenta, píše agentura AP. Růst vývozu táhly silná poptávka po čínských elektromobilech a prodej související s AI. Jen v červnu export meziročně vzrostl o 27 procent na 412,39 miliardy dolarů (8,8 bilionu Kč) a zaznamenal nejvýraznější nárůst od roku 2021.
"Politická debata se nyní přesouvá k tomu, jak Peking hodlá zajistit svůj roční cíl růstu. Očekáváme, že představitelé se budou i nadále silně soustředit na podporu domácí poptávky, zejména spotřeby a investic do infrastruktury," uvedl analytik Chao Čou ze společnosti Guotai Haitong Securities.
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