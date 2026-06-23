Evropská komise potvrdila, že pozorně sleduje aktuální vývoj kolem možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše, i v souvislosti se společnostmi SynBiol a Hartenberg Holding. V reakci na dopis českého europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) komise uvedla, že české řídicí orgány mají zajistit, aby do žádostí o platby z evropských fondů nebyly zahrnuty výdaje spojené s firmami patřícími premiérovi, jím kontrolovanými nebo s ním propojenými.
Evropská komise reagovala na písemnou otázku europoslance Zdechovského z frakce Evropské lidové strany (EPP), který se na ni obrátil kvůli novým informacím o vlastnické struktuře společnosti SynBiol. Podle veřejně dostupných informací měl být v únoru 2026 notářsky potvrzen dokument, na jehož základě se předseda vlády a někdejší majitel holdingu Agrofert Babiš stal opět přímým vlastníkem společnosti SynBiol, uvedl europoslanec. Zdechovský se EK ptal, zda tyto změny vyhodnocuje jako možný střet zájmů podle finančního nařízení EU a zda přijme opatření k ochraně evropských peněz.
Evropská komise zaslala českým úřadům letos 19. února dopis s žádostí o informace o opatřeních, která stát přijal pro zabránění střetu zájmů. Dne 20. května byl pak českým orgánům zaslán navazující dopis. Úřady na něj před několika dny odpověděly.
Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený.
"Do doby, než útvary komise provedou právní posouzení střetu zájmů, a v zájmu ochrany finančních zájmů EU požádala komise řídicí orgány programů EU, aby zajistily, že žádná žádost o platbu předložená komisi nebude zahrnovat výdaje spojené s operacemi, do nichž jsou zapojeny společnosti skupiny Agrofert nebo jakékoli jiné subjekty patřící českému předsedovi vlády nebo jsou pod jeho kontrolou nebo s ním spojené, včetně společností Synbiol a Hartenberg Holding, které byly od 9. prosince 2025 vybrány jako příjemci finančních prostředků EU," píše se v reakci komise, kterou má ČTK k dispozici.
Český Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který mezi zemědělce rozděluje dotace, již dříve potvrdil, že dotace Agrofertu obnovil letos na konci dubna na základě provedených analýz. Za květen SZIF vyplatil Agrofertu dotace ve výši 204 milionů korun. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách. EU nicméně zatím žádné finance neproplácí, právě dokud neprověří střet zájmů. Lhůta EU pro proplacení květnových podpor České republice by měla vypršet 3. července.
"Bude-li střet zájmů potvrzen, může komise přerušit platební lhůty, pozastavit platby a uplatnit finanční opravy, pokud byly komisi vykázány výdaje, u nichž se má za to, že s tímto střetem souvisejí," uvedla komise v reakci na dotazy Zdechovského. "Tato opatření byla v minulosti uplatňována v souvislosti s již dříve zjištěným střetem zájmů," dodala.
Podle českého europoslance Zdechovského je odpověď komise mimořádně závažná. Potvrzuje podle něj, že problém střetu zájmů Babiše není minulostí, ale živým rizikem pro evropské i české veřejné peníze. "Zvlášť varovné je, že přichází den po zveřejnění zprávy, podle níž má ministerstvo zdravotnictví připravovat daňové zvýhodnění zdravotních programů, z nichž mohou těžit kliniky spadající pod Babišův SynBiol. Pokud se bavíme o miliardách korun, nejde o technikálii, ale o zásadní otázku důvěry ve stát a rovné podmínky," uvedl Zdechovský, který působí v Evropském parlamentu ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT).
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