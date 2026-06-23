Donald Trump je jediným americkým prezidentem za víc než 40 let, který „během svého mandátu nezačal válku“, napsala Giorgia Meloniová před pár lety v knize, v níž se netajila svou ideologickou blízkostí k Trumpovi. Poté co se stala italskou premiérkou a Trump se vrátil do Bílého domu, zdálo se, že se mezi nimi rozvine velmi blízký vztah. Ze všech lídrů zemí Evropské unie pozval Trump na svou inauguraci pouze ji.
Meloniová je „fantastická žena“ a také je „velmi krásná“, tvrdil americký prezident. Označil ji taky za jednoho z mála skutečných lídrů ve světové politice. Nyní ale mezi Meloniovou a Trumpem došlo k hluboké roztržce. Ta ukazuje, že Trump ve skutečnosti žádného ze západních politiků nevnímá jako partnera, na jehož zájmy nebo argumenty by se měl ohlížet. A že se může ostře vymezit i proti těm lídrům, kteří pro něj mají jen slova chvály. Velmi rychle to může poznat i český premiér Andrej Babiš. Ten přitom prohlásil, že má „výhodu“, protože se s Trumpem dobře zná. „Jsem trumpovec,“ řekl deníku Financial Times.
Co se dočtete dál
- Které lídry Trump respektuje.
- Proč Babišovi dost možná nevyjde jeho sázka na údajný blízký vztah s Trumpem.
- Proč je Trumpovi jedno, že mu cizí politici lichotí.
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