Kolumbii následující čtyři roky povede krajně pravicový právník Abelardo de la Espriella. V nedělním druhém kole prezidentských voleb těsně porazil levicového konkurenta. Bogotá se tak zapojila do velkého latinskoamerického posunu vpravo. Stejně jako Donald Trump a jeho souputníci na kontinentu, i de la Espriella slíbil co nejtvrdší zásah proti zločinu, přičemž se zavázal zlepšit ekonomiku a osekat státní výdaje.
Co se dočtete dál
- Co slibuje nově zvolený kolumbijský prezident.
- Kde v Latinské Americe vládne pravice.
- Komu nynější lídr Kolumbie ukazoval snímky vlastních genitálií.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.