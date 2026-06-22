Kolumbii následující čtyři roky povede krajně pravicový právník Abelardo de la Espriella. V nedělním druhém kole prezidentských voleb těsně porazil levicového konkurenta. Bogotá se tak zapojila do velkého latinskoamerického posunu vpravo. Stejně jako Donald Trump a jeho souputníci na kontinentu, i de la Espriella slíbil co nejtvrdší zásah proti zločinu, přičemž se zavázal zlepšit ekonomiku a osekat státní výdaje.

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