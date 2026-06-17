Albánie už téměř měsíc zažívá mohutné protesty přezdívané plameňáková revoluce. Demonstranti vyšli do ulic, aby vyjádřili nesouhlas se vznikem luxusního turistického resortu na jadranském pobřeží. Výstavba hotelů, vil i přístavu podle nich ohrozí cenné přírodní lokality a migrační trasy ptáků včetně plameňáků. Projekt je spojován s americkým podnikatelem Jaredem Kushnerem, tedy zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa, kterému albánský premiér Edi Rama podle svých kritiků nadbíhá.

Poprvé tu úchvatnou scenerii údajně spatřili z jachty. Psal se rok 2021. „Byli jsme na kamarádově lodi a zakotvili jsme tu, abychom se vykoupali. Doplavali jsme na ostrov. Takto jsme to tu objevili,“ nechala se u podcastera Davida Senry slyšet Ivanka Trumpová, dcera nynějšího amerického prezidenta. Tehdy prý po tomto kousku Albánie zatoužila, v čemž ji podpořil i její manžel a neformální bankéř Trumpova klanu Jared Kushner.

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Co se dočtete dál

  • Jak Ivanka Trumpová objevila ostrov známý už z antiky.
  • Proč jde albánský premiér Edi Rama prominentům z USA na ruku.
  • Co je kromě plameňáků na ostrově Sazan.
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