Šéf maďarského protikorupčního úřadu Férenc Biró minulý týden na serveru Politico vysvětloval, jak jeho lidé budou hledat miliardy z dob předchozí vlády Viktora Orbána. Deníku Financial Times zase popsal, že na to má speciální nástroj umělé inteligence. V ten samý den ale přistálo na stole jemu samému obvinění z korupce a zneužití veřejných prostředků.

Měl poskytnout služební vůz manželce a také otevřít předraženou pobočku úřadu v Bruselu. Vypadalo to jako dobře načasované obvinění, které zpochybní klíčové úsilí nové vlády premiéra Pétera Magyara. Jenže týden poté vládní většina v parlamentu kromě jiného odhlasovala posílení pravomocí Úřadu pro integritu. V jeho čele Biró stojí od roku 2022, kdy úřad zřídila tehdejší vláda, aby umlčela kritiku z Bruselu, že dostatečně nehlídá veřejné finance. A zůstává i po svém obvinění.

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