Potřebujeme limit, o kolik může ekonomika růst. A taky limit na to, kolik toho můžeme spotřebovat. To jsou vážně míněná doporučení slavných ekonomů, mezi nimiž je i držitel Nobelovy ceny. V Evropě přitom už máme zemi, která ukazuje, kam nerůst vede. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Válka a plovárna
„Německo vyhlásilo válku Rusku. Odpoledne plovárna.“ Tohle si zapsal Franz Kafka do deníku začátkem srpna 1914. Jako mnoho příslušníků své generace, taky on byl přesvědčen, že „velká“ politika jde mimo něj, že jeho život nemůže zpřeházet vzhůru nohama. Mýlil se. Taková naivita je do značné míry stále přítomna i dnes. Dnešní svět se přitom Evropě v roce 1914 podobá víc, než si myslíme. Tady si můžete přečíst esej, která to vysvětluje (odemčeno) a která je zároveň pozvánkou k četbě mojí nové knihy Strůjci apokalypsy: Kdo může za nejdůležitější válku dějin? Kniha právě vyšla, k dispozici je tady.
Co se dočtete dál
- K čemu by ve skutečnosti vedl konec ekonomického růstu.
- V jaké zemi to můžeme studovat v přímém přenosu.
- V čem je Trumpova výhoda oproti tradičním politikům.
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