Bezpečnost Libanonu se stala jedním z klíčových bodů dohody mezi USA a Íránem. Američané totiž podle představ Teheránu budou muset přinutit Izraelce, aby přestali útočit na Libanon. To ale židovský stát odmítá, což hrozí ještě větším prohloubením rozkolu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Šikovný tah íránských diplomatů tak zasel nesvár mezi spojence. A zároveň chrání libanonské hnutí Hizballáh, které Teherán pomohl stvořit.
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