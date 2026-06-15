USA a Írán mají v pátek ve Švýcarsku podepsat mírovou dohodu. Po týdnech vyjednávání za prostředkování pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa to tvrdí Američané i Íránci. Očekávání, že dohoda je blízko, potvrdily i trhy, kde cena ropy klesla o čtyři procenta.
Pro celý svět se tak objevila naděje, že válka, která začala americkými a izraelskými útoky na Írán 28. února, brzo skončí. Jaká je tedy šance, že se Hormuzský průliv brzo otevře? A bude dohoda trvalá? Přinášíme odpovědi na klíčové otázky spojené s nadějí na konec války v Perském zálivu.
Co se dočtete dál
- Kdy bude kolem trvalého míru jasněji?
- Co může jednání ještě zhatit?
- Jakou roli hraje Izrael?
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