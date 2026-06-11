Americký prezident Donald Trump překvapivě na své sociální síti oznámil Truth Social, že ruší útoky a bombardování Íránu, které avizoval na čtvrtek. Podle šéfa Bílého domu bude brzy oznámen termín a místo podepsání dohody. Zatím podle něj došlo k jednáním na nejvyšší úrovni a Írán hlavní body přijal. Prozatím ale zůstane v platnosti americká námořní blokáda íránských přístavů.
„Vzhledem k tomu, že jednání s Íránskou islámskou republikou byla předložena nejvyššímu vedení Íránu a schválena, zrušil jsem jako prezident Spojených států amerických plánované údery a bombardování proti Íránu, které se měly uskutečnit dnes večer,“ uvedl Trump.
Írán je vojensky úspěšnější, než USA přiznávají. Dokázal Americe zničit i její drahé zbraně
„Jednání a konečné body byly jak v obecné rovině, tak do nejmenších detailů schváleny všemi zúčastněnými stranami, včetně Spojených států, Izraele, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Turecka, Pákistánu, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordánska, Egypta a dalších,“ dodal prezident USA s tím, že brzy oznámí místo a datum podpisu a že námořní blokáda Íránu zůstane v platnosti „dokud nebude tato transakce dokončena“.
Trump v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že uzavření dohody je na dohled, ale tento vývoj se zatím nenaplnil, poznamenala agentura AP.
V reakci na Trumpovo tvrzení začaly výrazně klesat ceny ropy. Barel Severomořské ropy Brent se dostal pod 90 dolarů. Brent kolem 19:45 SELČ odepisoval 3,2 procenta na 89,91 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zlevňovala o 3,45 procenta na 86,92 dolaru za barel.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist