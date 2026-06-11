Americký prezident Donald Trump překvapivě na své sociální síti oznámil Truth Social, že ruší útoky a bombardování Íránu, které avizoval na čtvrtek. Podle šéfa Bílého domu bude brzy oznámen termín a místo podepsání dohody. Zatím podle něj došlo k jednáním na nejvyšší úrovni a Írán hlavní body přijal. Prozatím ale zůstane v platnosti americká námořní blokáda íránských přístavů. 

Nejmenovaný íránský zdroj agentury Fars ale Trumpovo tvrzení vzápětí zpochybnil, když uvedl, že Írán zatím žádný text memoranda o porozumění s USA neschválil.

„Vzhledem k tomu, že jednání s Íránskou islámskou republikou byla předložena nejvyššímu vedení Íránu a schválena, zrušil jsem jako prezident Spojených států amerických plánované údery a bombardování proti Íránu, které se měly uskutečnit dnes večer,“ uvedl Trump.

„Jednání a konečné body byly jak v obecné rovině, tak do nejmenších detailů schváleny všemi zúčastněnými stranami, včetně Spojených států, Izraele, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Turecka, Pákistánu, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordánska, Egypta a dalších,“ dodal prezident USA s tím, že brzy oznámí místo a datum podpisu a že námořní blokáda Íránu zůstane v platnosti „dokud nebude tato transakce dokončena“.

Trump v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že uzavření dohody je na dohled, ale tento vývoj se zatím nenaplnil, poznamenala agentura AP.

V reakci na Trumpovo tvrzení začaly výrazně klesat ceny ropy. Barel Severomořské ropy Brent se dostal pod 90 dolarů. Brent kolem 19:45 SELČ odepisoval 3,2 procenta na 89,91 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zlevňovala o 3,45 procenta na 86,92 dolaru za barel.

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