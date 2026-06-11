Americká armáda ve čtvrtek nad ránem našeho času oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Cílily na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku íránské armády po celé zemi, uvedlo oblastní velitelství CENTCOM na síti X. Írán hlásil exploze na řadě míst podobných jako při předchozím útoku o den dříve. Íránské síly pohrozily USA odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu, píší agentury.
Teherán také oznámil, že je pro lodní dopravu zcela uzavřen Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro přepravu ropy a plynu, a že zaútočí na každou proplouvající loď. Washington však informaci o uzavření úžiny označil za nepravdivou.
Údery začaly krátce po půlnoci íránského času (ve středu 23:15 času našeho) a jejich ukončení oznámily USA po čtyřech hodinách. Íránská média informovala o výbuších na více místech včetně jihoíránského přístavního města Bandar Abbás, které je považováno za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu. Zasaženo bylo i několik cílů v jihoíránské provincii Hormozgán, která leží na břehu Hormuzského průlivu, mimo jiné město Sírík a ostrov Kešm.
Írán je vojensky úspěšnější, než USA přiznávají. Dokázal Americe zničit i její drahé zbraně
Zatímco o den dříve mluvil americký prezident Donald Trump o úderech v odvetě za sestřelení vrtulníku Apache Íránci, ve čtvrtek je zdůvodnil neochotou Teheránu podepsat mírovou dohodu. V jejich průběhu v televizi Fox News uvedl, že hovořil s íránskými činiteli, kteří jej žádali o jejich ukončení. Íránská média v reakci na to citovala nejmenovaného činitele, který informaci o hovoru představitelů Teheránu s Trumpem popřel.
Čtvrteční údery jsou další eskalací v době křehkého příměří, které v oblasti platí od dubna a které má umožnit vyjednání mírové dohody. To se však zatím nedaří a klid zbraní je opakovaně narušován. Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavřením Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist