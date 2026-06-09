Něco podobného irská politika v posledních dekádách nezažila. Necelý měsíc před tím, než se má Dublin ujmout půlročního předsednictví v Evropské unii, se irští politici dostali pod tlak médií i mnoha svých kolegů v EU kvůli dodávkám oxidu hlinitého, bílého prášku, z něhož se vyrábí hliník, do Ruska, kde kromě jiného končí jako jedna ze surovin pro výrobu zbraní.
„Pokud někteří z nás mají pořád prospěch z obchodu z Ruskem, které to má tak jednodušší s financováním války, když se zároveň snažíme najít způsob, jak válku ukončit, tak tato válka nikdy neskončí,“ řekla před svojí úterní cestou do Irska Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.
Co se dočtete dál
- Komu patří hlinikárna.
- Kam míří dodávky suroviny.
- Proč ji irská vláda brání.
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