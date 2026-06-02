Firma Google požádala americkou vládu o povolení vypustit až 32 milionů sterilizovaných komářích samců v Kalifornii a na Floridě s cílem výrazně snížit počet těch, kteří přenášejí nemoci, píše server listu The Guardian.
Komáří samci na rozdíl od samic nekoušou a nepřenášejí nemoci. Přístup, který Google v programu Debug testuje, spočívá v odchovu komářích samců s přirozeně se vyskytující bakterií wolbachií, která jim znemožňuje mít potomstvo. Když se pak takový komár spáří s divokou samičkou, její vajíčka se nevylíhnou. „Populace se každou generaci zmenšuje,“ napsala k tomu firma ve svém blogu.
Komáři každý rok šířením nákaz, jako jsou malárie, horečka dengue, virus zika nebo západonilský virus, zabijí více lidí než jakékoliv jiné zvíře na světě.
Žádost, kterou nyní posuzuje americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), počítá s vypuštěním až 16 milionů komárů v Kalifornii a na Floridě dva roky po sobě. O experimentálním nasazení komárů má EPA rozhodnout po skončení doby pro připomínky veřejnosti, která se uzavře 5. června.
Google k metodě sterilizace přistoupil proto, že podle něj jiné způsoby boje proti komárům nevedly k potřebným výsledkům a například postřiky pesticidy mohou být toxické a postupem času méně účinné a je obtížné najít a odstranit všechny vodní zdroje, které se staly líhništi komárů.
Stejný přístup, při němž se za využití „automatizovaných systémů odchovu“ zaměřuje na komára tropického (Aedes aegypti), už firma vyzkoušela v Singapuru. Tam se podle Googlu ukázalo, že vypuštění milionů sterilizovaných komářích samců vedlo k potlačení populace komára tropického o 80 až 90 procent a po šesti až dvanácti měsících také ke snížení nákaz horečkou dengue o více než 70 procent.
