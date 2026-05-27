Írán by v případě podpisu memoranda o porozumění se Spojenými státy uvolnil blokádu Hormuzského průlivu, a lodní doprava na této klíčové námořní trase by se tak do měsíce vrátila na předválečnou úroveň. Spojené státy by naopak stáhly své vojenské síly z blízkosti Íránu a zrušily blokádu íránských přístavů. Informovala o tom ve středu podle agentury Reuters íránská státní televize, která tvrdí, že získala návrh prvotního a neoficiálního rámce pro dojednávané memorandum o ukončení válečného konfliktu.
Tato rámcová dohoda se netýká vojenských plavidel a počítá s tím, že Írán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu ve spolupráci s Ománem. Konečná podoba memoranda však ještě není hotová a Teherán nepodnikne žádné kroky bez „hmatatelného ověření“, uvedla státní televize. Dodala nicméně, že memorandum také předpokládá, že pokud bude do 60 dnů po jeho podpisu dosaženo konečné dohody, mohla by být schválena jako závazná rezoluce Rady bezpečnosti OSN.
Vznikající memorandum o porozumění mezi USA a Íránem vychází z nepřímých jednání, která byla zahájena v dubnu po uzavření příměří v blízkovýchodní válce, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu. Ten odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. Roli hlavního zprostředkovatele při vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem sehrává Pákistán.
Americký prezident Donald Trump už o víkendu prohlásil, že memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí pak v pondělí řekl, že Írán a USA dosáhly značného pokroku ohledně mnoha otázek týkajících se trvalého ukončení války, ale podotkl, že to ještě neznamená, že bude brzy podepsána mírová dohoda. Memorandum totiž není mírovou dohodou, může nicméně přiblížit její uzavření.
Na zprávu o možném otevření Hormuzského průlivu reagovaly ceny ropy prudkým poklesem. Krátce před 14:45 našeho času vykazoval Brent pokles o 4,7 procenta a obchodoval se za méně než 94,90 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) pak vykazovala pokles o 5,7 procenta na 88,50 dolaru.
