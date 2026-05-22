Maďarsko bylo po Česku a Slovinsku třetí nejbohatší zemí střední a východní Evropy. Po letech vlády Viktora Orbána kleslo na sedmé místo, přičemž v některých statistikách patří k nejhorším zemím v celé Evropské unii. Statistika o tom, jak se Maďarům žije, dokonce ukazuje, že jsou na tom hůř než Bulhaři. Podle takzvané skutečné individuální spotřeby (AIC), která se používá k měření materiálního blahobytu domácností, je Maďarsko druhou nejchudší zemí v EU.
Orbán byl maďarským premiérem nepřetržitě od roku 2010 až do letoška a na maďarském hospodářském propadu se zásadně podepsal, říká v rozhovoru s HN Gergö Medve-Bálint, ekonom, který učí na budapešťské Korvínově univerzitě. Některé Orbánovy chyby jsou přitom ponaučením pro všechny země EU.
Maďarské ekonomice se v posledních letech vůbec nedařilo dobře. Proč?
V posledních třech letech byl růst téměř nulový. A předtím jsme měli obrovskou inflaci, 25 až 26 procent, což bylo nejvíc v celé v EU. Ve velmi špatném stavu jsou taky veřejné finance. Deficit státního rozpočtu by měl být na konci roku zhruba pět procent HDP, ale Orbánova vláda už nashromáždila deficit ve výši 91 procent celkového schodku plánovaného na tento rok. Takže rozpočet je prakticky prázdný. Když seřadíme země střední a východní Evropy, které jsou v EU, podle HDP na obyvatele, je Maďarsko zhruba na sedmém místě. Přitom když jsme vstupovali do unie, byli jsme třetí za Českem a Slovinskem. Což ukazuje, že v posledních 16 až 20 letech v Maďarsku něco nefungovalo úplně dobře. A je pro to několik důvodů. Z větší části bych vinu přisoudil hospodářské politice Orbánovy vlády.
