Na švédském ostrově Gotland se konalo vojenské cvičení NATO zaměřené na obranu před hybridními útoky a sabotážemi, které by mohly předcházet aktivaci aliančního článku o kolektivní obraně. Významnou roli při výcviku měli ukrajinští vojáci, kteří západním jednotkám předávali zkušenosti z dronové války v boji proti Rusku, uvedla agentura AP.
Modelová situace počítala s tím, že blíže neoznačená země hromadí vojska u východní hranice NATO a současně narušuje infrastrukturu pomocí sabotáží, kyberútoků a dezinformací. Scénář zahrnoval i výpadky elektřiny a nedostatek potravin na Gotlandu. Tento ostrov leží strategicky v Baltském moři mezi ruskou Kaliningradskou oblastí a švédskou pevninou.
„Teoreticky by se to mohlo stát už zítra,“ uvedl velitel cvičení, kontradmirál Jonas Wikström.
Podle šéfa švédské obrany generála Michaela Claessona je Gotland klíčový pro kontrolu střední části Baltského moře. Po studené válce Švédsko svou vojenskou přítomnost na ostrově omezilo. Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 však vedla k jejímu opětovnému posílení. Švédsko spolu s Finskem vstoupilo do NATO v roce 2024.
Cvičení se konalo v době, kdy evropští spojenci sledují signály ze Spojených států ohledně budoucí přítomnosti amerických sil v Evropě. Americký prezident Donald Trump oznámil stažení části vojáků z Německa a přesun některých systémů protivzdušné obrany na Blízký východ, což vyvolalo obavy z oslabení evropské obrany Evropy.
Claesson nicméně odmítl, že by nově oznámené regionální iniciativy byly přípravou na scénář bez americké podpory. Mezi tyto iniciativy patří například námořní spolupráce severských a pobaltských zemí, Británie a Nizozemska. „Všechno, co dává evropským spojencům větší svobodu jednání, je ale pozitivní,“ uvedl.
Výraznou část cvičení tvořil výcvik v oblasti dronové a protidronové války pod vedením ukrajinských pilotů. Ti podle AP během simulace dokázali švédské jednotky opakovaně zničit. Podle jednoho z ukrajinských vojáků organizátoři cvičení třikrát přerušili, aby si jednotky mohly vyhodnotit chyby. „V reálné situaci by byli mrtví,“ řekl voják.
Podle amerického brigádního generála Curtise Kinga se západní armády musí rychle naučit, jak se před drony skrývat a zároveň je včas odhalovat pomocí propojených radarových systémů. Takové schopnosti jsou podle něj stále nedostatečné.
Cílem cvičení podle švédských představitelů bylo otestovat reakce spojenců na krizové situace, které zůstávají pod prahem otevřeného ozbrojeného útoku a ještě nespouštějí článek 5 Washingtonské smlouvy. Ten ukládá státům NATO považovat útok na jednoho člena za útok na všechny a poskytnout pomoc. Podle Claessona by se Rusko mohlo v budoucnu pokusit o omezený zásah na okraji aliančního území, aby otestovalo jednotu a reakci NATO.
