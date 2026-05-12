Francouzští specialisté na daňové úniky ukončili vyšetřování, které se týká českého premiéra Andreje Babiše a jeho nákupu nemovitosti na jihu Francie. Serveru Seznam Zprávy to sdělila zástupkyně finančního prokurátora Národní finanční prokuratury Bérénice Dinhová. K jakému závěru vyšetřovatelé dospěli, Dinhová neuvedla. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Babiš již dříve jakékoliv provinění popřel.
Babiš se jako premiér vyhne možnému stíhání ve Francii. Imunitu bude mít po celé funkční období
„Vyšetřování bylo právě vráceno Národní finanční prokuratuře, takže vyšetřovatelé ho považují za ukončené,“ sdělila serveru Dinhová. Doplnila, že zatím nemůže zveřejnit, k jakému závěru vyšetřovatelé dospěli. Žalobce, který se případem zabývá, podle ní musí nejprve spis prostudovat. „Můj kolega musí přečíst celé vyšetřování a poté se rozhodnout, co bude dělat,“ uvedla Dinhová.
Server píše, že Babiš na dotaz, zda byl francouzskými úřady informován o závěrech vyšetřování, neodpověděl.
Transakce, kterou francouzské úřady prošetřují, se objevila v uniklých dokumentech v rámci takzvané kauzy Pandora Papers. Podle francouzského deníku Le Monde v září 2009 Babiš prostřednictvím řetězce offshorových společností koupil vilu na jihu Francie. Dvě nemovitosti včetně vily s tříhektarovým pozemkem podle listu zakoupila společnost se sídlem v Monaku. Tehdy ji vlastnila offshorová společnost ze Spojených států. Nemovitosti vyšly na 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun podle tehdejšího kurzu.
Podle francouzských expertů oslovených ČTK má Babiš jako premiér ve Francii imunitu, která je vázaná na funkci předsedy vlády a trvá po dobu jejího výkonu. Francouzské úřady však neuznávají českou parlamentní imunitu, nemusí tak například žádat českou Poslaneckou sněmovnu o vydání.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist