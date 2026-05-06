S činností Donalda Trumpa v úřadě amerického prezidenta je spokojeno jen 36 procent lidí. V porovnání s tím, jaká je popularita politiků v Evropě, je to ale ještě docela přijatelné číslo. Německý kancléř nebo francouzský prezident jsou u voličů oblíbeni ještě výrazně méně. Podpora italské premiérky Giorgii Meloniové je vyšší, ale snižuje se. Český premiér Andrej Babiš (ANO), kterého podporuje 43 procent občanů, je na tom v rámci Evropy poměrně dobře, byť je teprve na začátku svého mandátu.
Situaci ve Spojených státech a v evropských zemích nelze kvůli rozdílným stranickým systémům plně srovnávat – v USA působí jen dvě relevantní strany, zatímco vlády v Evropě jsou většinou koaliční. O to nápadnější je ale doslova tristní situace britského premiéra Keira Starmera – ten vede v čele Labouristické strany jednobarevnou vládu.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlavní problémy v Británii podle vnímání lidí.
- V čem se země po brexitu paradoxně víc a víc podobá Evropě.
- Kdo by mohl premiéra Starmera nahradit.
