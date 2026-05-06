S výletní lodí kotvící u Kapverdských ostrovů lékaři nově spojují sedm možných případů nákazy hantavirem. Laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu. Úřady ostrovního státu uvedly, že z preventivních důvodů nepovolily lodi zakotvit v přístavu. Na loď měla v úterý dorazit skupina lékařů, oznámil Madrid. Hantavirus způsobuje vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
Světová zdravotnická organizace (WHO uvedla, že na palubě výletní lodi zasažené hantavirem může docházet k přenosu nákazy z člověka na člověka mezi blízkými kontakty. Riziko pro širší veřejnost podle organizace zůstává nízké. Pozornost se nyní podle agentur Reuters a AFP soustředí na evakuaci dvou nemocných cestujících do Nizozemska a na další plavbu lodi směrem na Kanárské ostrovy.
Společnost Oceanwide Expeditions, která loď provozuje, nyní podle Reuters zvažuje, že loď se 150 cestujícími nasměruje do přístavu v Las Palmas nebo na Tenerife. Tam by turisty vyšetřili lékaři a evakuace cestujících by se odehrála pod dohledem zdravotnických úřadů a WHO. Kanárské ostrovy jsou v této situaci klíčové jako nejbližší velké evropské zdravotní a logistické zázemí v Atlantiku, s vybavenými přístavy, letišti a nemocnicemi schopnými přijmout větší počet evakuovaných.
Španělské ministerstvo zdravotnictví v úterý odpoledne uvedlo, že dojednalo s WHO, že loď navštíví epidemiologický tým. Ten by měl určit, jaký je stav cestujících na lodi. Ministerstvo uvedlo, že poskytne nezbytnou pomoc, přičemž "bude po celou dobu zvažovat rizika a přínosy jednotlivých situací". "Riziko pro španělské obyvatelstvo je vyhodnoceno jako velmi nízké," uvedlo ministerstvo.
Loď vyplula z Argentiny. Po připlutí na ostrov Svatá Helena zemřel sedmdesátiletý Nizozemec. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě, žena následně zemřela v péči lékařů v nemocnici v Johannesburgu. V nemocnici v tomto jihoafrickém městě bojuje o život devětašedesátiletý Brit.
Třetí zemřelá osoba je německé národnosti. Média dříve informovala, že tělo se nadále nachází na palubě. Nizozemská společnost Oceanwide Expeditions, která cestu organizuje, se snaží podle Reuters dojednat odvoz těla a také evakuaci dvou členů posádky s příznaky infekce a jednoho cestujícího. Tento cestující měl blízko k zemřelému, příznaky nákazy ale nevykazuje.
Hantavirus způsobuje vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.
