Členské státy EU ve čtvrtek finálně schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), oznámilo kyperské předsednictví. Maďarsko ve středu stáhlo svou blokaci a následovala takzvaná písemná procedura. Maďarsko svůj souhlas s půjčkou podmiňovalo obnovením tranzitu ruské ropy do Maďarska přes ropovod Družba.
„Písemná procedura pro změnu nařízení o víceletém finančním rámci, které je základem pro půjčku pro Ukrajinu, a rovněž pro dvacátý balík sankcí proti Rusku byly úspěšně dokončeny. Oba dokumenty byly přijaty jednomyslně,“ uvedla mluvčí kyperského předsednictví. „Předsednictví neúnavně pracovalo na tom, aby EU i nadále rozhodným způsobem podporovala Ukrajinu v obraně její svrchovanosti a územní celistvosti,“ dodala.
Poskytnutí půjčky pro Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámily, že se na zárukách podílet nebudou. Finance mají Kyjevu sloužit na rozpočtové a vojenské účely.
S půjčkou souvisejí tři legislativní návrhy, všechny podpořil 11. února Evropský parlament a předtím 4. února i velvyslanci členských států při Evropské unii. Následně se mělo odehrát ještě formální potvrzení právě členskými státy, v této fázi ale Maďarsko začalo schválení jednoho z textů blokovat. Jedno z nařízení bylo přitom nutné přijmout jednomyslně, pro zbylá dvě stačila kvalifikovaná většina.
Dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz utrpěla porážku v nedávných parlamentních volbách, podmínil svůj souhlas obnovením tranzitu ruské ropy přes ropovod Družba. Ropa přestala proudit na Slovensko a do Maďarska v lednu. Bratislava a Budapešť pak opakovaně obvinily Kyjev, že s obnovením přepravy suroviny otálí z politických důvodů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý oznámil, že je ropovod opraven. Maďarská petrochemická skupina MOL následně dnes uvedla, že dostala od ukrajinského provozovatele ropovodu Družba oficiální potvrzení, že je ropovod připraven začít opět dodávat ropu do Maďarska a na Slovensko. Ve čtvrtek se tak v obou případech stalo.
Unijní půjčka pomůže Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy Rusko již více než čtyři roky pokračuje ve válce. Ukrajinský prezident již dříve uvedl, že peníze budou použity na obranu, dokud bude válka pokračovat, a na obnovu, pokud bude ukončena. Část peněz Ukrajina také využije na chod státu. Bez peněz z EU by totiž hrozil Ukrajině od druhého čtvrtletí 2026 státní bankrot.
Evropská unie poskytne Kyjevu bezúročnou půjčku na roky 2026 a 2027. Peníze si půjčí na kapitálových trzích a ručit bude rezervou v unijním rozpočtu. Ukrajina svou půjčku splatí až poté, co Rusko zaplatí válečné reparace.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist