Pobaltské státy opět odepírají slovenskému premiérovi Robertu Ficovi povolení k přeletu přes jejich území při zamýšlené cestě do Moskvy na oslavy sovětského vítězství ve druhé světové válce. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na prohlášení šéfa estonské diplomacie a vyjádření samotného Fica.
Žádná země nesmí využívat estonský vzdušný prostor k posílení vazeb s Ruskem v době, kdy Rusko nadále porušuje mezinárodní normy a vede agresi proti Ukrajině a bezpečnosti Evropy jako celku, uvedl šéf estonské diplomacie Margus Tsahkna. „Fico opět nedostane povolení k použití estonského vzdušného prostoru pro let do Moskvy kvůli účasti na přehlídce 9. května, akci zaměřené na oslavu agresora. To jsme odmítli i loni a stejná zásada platí i nyní,“ zdůraznil ministr.
Sám Fico si dříve ve videu postěžoval, že mu Lotyšsko a Litva odepírají povolení k přeletu do Ruska.
Oficiální potvrzení z Rigy a Vilniusu se DPA nepodařilo bezprostředně získat.
Pobaltské státy, které mají hranici s Ruskem, loni uzavřely svůj vzdušný prostor pro hlavy států a vlád, které chtěly přes Pobaltí cestovat do Moskvy na oslavy. Mezi nimi byl i Fico, který přicestoval do Moskvy jako jediný host z Evropy, kromě srbského prezidenta Aleksandara Vučiče, jehož země na rozdíl od Slovenska není členem ani Evropské unie, ani Severoatlantické aliance. Fico se chystá navštívit oslavy v Moskvě i letos.
Slovenský premiér již dříve oznámil, že chce vzdát hold všem, kdo bojovali proti fašismu, a že kromě tradičního položení věnců k památníku sovětským vojákům na bratislavském Slavíně se chce zúčastnit tří mezinárodních akcí – v bývalém koncentračním táboře Dachau v Německu, Moskva má následovat 9. května a v červnu Normandie ve Francii.
Estonsko a další dva pobaltské státy jsou blízkými partnery a podporovateli Ukrajiny, která se již více než čtyři roky brání ruské invazi. Estonsko, Lotyšsko a Litva byly během druhé světové války střídavě okupovány Sovětským svazem a Německem. Po válce zůstaly součástí Sovětského svazu až do roku 1991. Většina Estonců, Lotyšů a Litevců proto 9. květen nevnímá jako den vítězství nad nacistickým Německem, ale spíše jako začátek další okupace jejich vlasti Sovětským svazem, připomněla DPA.
Fico za svou loňskou cestu do Moskvy čelil kritice od představitelů řady dalších zemí Evropské unie i od některých činitelů EU. Ti tvrdili, že se Fico propůjčuje propagandistické akci Ruska, které vede od roku 2022 válku na Ukrajině. Podle Fica však cesta měla „morální základ“, protože byla poděkováním za osvobození od nacismu ze strany tehdejšího Sovětského svazu. „Ne, nebyl jsem na vojenské přehlídce (na moskevském Rudém náměstí),“ odpověděl Fico po návratu do vlasti na dotaz novinářky. O tom, zda slovenský premiér byl přítomen na přehlídce, při které na centrálním moskevském náměstí defilovali i vojáci zapojení do současné ruské invaze na Ukrajinu, panovaly zprvu nejasnosti.
Fico v Moskvě jednal mezi čtyřma očima s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a měl v ruské metropoli také jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva či vietnamskými představiteli.
