V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom dnes agentura AFP.
Od minulé středy platí mezi oběma zeměmi čtrnáctidenní příměří. První kolo mírových jednání skončilo minulý víkend v Pákistánu nezdarem, když Teherán odmítl americký požadavek nevyvíjet jaderné zbraně.
Hormuzský průliv nevydržel otevřený ani den. Írán ho znovu uzavřel kvůli pokračující americké námořní blokádě
„V jednáních jsme dosáhli pokroku, ale stále existuje mnoho neshod a některé zásadní body zůstávají nevyřešeny,“ řekl předseda íránského parlamentu v televizním projevu. „K uzavření jednání máme ještě daleko,“ dodal.
Válka na Blízkém východě začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán. Jako jeden z hlavních důvodů útoku označil americký prezident Donald Trump zastavení teheránského jaderného programu.
Trump již v pátek uvedl, že Írán souhlasil s tím, že na dobu neurčitou jaderný program pozastaví. Teherán však tato tvrzení popřel a oznámil, že na takové téma spolu obě strany nikdy nejednaly.
Spousta dronů k dispozici
Írán stále disponuje 40 procenty útočných dronů ze svého předválečného arzenálu. Po začátku příměří začal také vykopávat bombardováním zavalené podzemní bunkry a jeskyně, ve kterých skladuje balistické střely a zařízení k jejich odpalování. Až tyto vyčišťovací práce dokončí bude mít přístup k asi 70 procentům předválečných zásob balistických střel, již nyní má k dispozici přibližně 60 procent odpalovacích zařízení. S odvoláním na údaje z vojenské a zpravodajské komunity to píše deník The New York Times (NYT).
Přestože americko-izraelské údery na Írán značně poškodily větší íránské válečné lodě či provozy vyrábějící balistické střely, nijak nezmenšily schopnost Teheránu udržet si kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem. Obchodní lodě a tankery jsou vůči útokům relativně levných dronů bezbranné. Íránské ozbrojené síly v průlivu také používají malé čluny, které mohou dostat plavidla pod palbu.
Režim v Teheránu bez ohledu na budoucnost svého jaderného programu, proti kterému se staví USA, tak má významnou zbraň, kterou si udrží i v budoucnu. Touto zbraní je podle NYT jeho geografie, která Teheránu umožňuje v případě potřeby narušovat námořní dopravu v úzkém Hormuzském průlivu menšími a levnějšími zbraněmi.
