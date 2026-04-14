Ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna. Na tiskové konferenci po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to v úterý v Berlíně řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V lednu ropovod na západě Ukrajiny poškodil ruský dronový útok. Maďarsko a Slovensko, tedy země, do kterých ropovod přepravoval ruskou ropu, obviňovaly Kyjev, že s jeho opravou schválně otálí.
Podle Zelenského nebude ropovod do konce měsíce úplně opravený, bude ale funkční. Kolem ropovodu se rozhořel ostrý spor mezi Maďarskem a Slovenskem na jedné a Ukrajinou na druhé straně. Maďarský premiér Viktor Orbán kvůli sporu o Družbu zablokoval uvolnění půjčky Evropské unie pro Ukrajinu v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Budapešť pod Orbánovým vedením blokovala také přijetí 20. balíku protiruských sankcí.
Orbánův pád a prázdná kasa. Magyar získal ústavní většinu, teď musí vyčistit stát od lidí Fideszu a vybojovat miliardy v Bruselu
V neděli se v Maďarsku konaly parlamentní volby, které vyhrála opoziční strana Tisza, vedená europoslancem Péterem Magyarem. Získala ústavní většinu. Výsledek znamená konec vlády premiéra Orbána a jeho strany Fidesz po 16 letech u moci. Ceny energií byly přitom jedním z velkých témat před volbami v Maďarsku, Fidesz svou kampaň do značné míry postavil na kritice Ukrajiny a prezidenta Zelenského.
Merz i Zelenskyj v úterý vyjádřili naději, že Maďarsko nyní přestane půjčku i sankční balík blokovat.
