Tisíce příznivců strany Tisza čekají na výsledky voleb v atmosféře pouliční párty na Batthyányho náměstí naproti parlamentu přes Dunaj v Budapešti. Lidé tu mají maďarské i evropské vlajky, popíjejí nakoupené i přinesené nápoje a v diskusích čekají na výsledky voleb.
Po sečtení 60,24 procenta hlasů středopravicová strana Tisza získala ve 199členném parlamentu 136 mandátů. Podle nynějších propočtů tak dosáhla na ústavní většinu v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Orbánově národněkonzervativní straně Fidesz připadne v parlamentu 56 mandátů, krajně pravicové straně Naše vlast sedm. Ústavní většinu v maďarském parlamentu představuje 133 poslanců. Průběžné výsledky zveřejňuje maďarský volební úřad (NVI).
„Musíme počkat na první výsledky, prosím vás o trpělivost, ale podle našich interních odhadů jsme opatrně optimističtí,“ řekl Magyar krátce po půl osmé. Poděkoval voličům i dobrovolníkům své strany a vyzval všechny občany Maďarska ke klidu, protože Fidesz se pokouší vykreslit volební noc jako nebezpečnou s tím, že je možné očekávat provokace.
Zprávy nezávislých médií v minulých dnech totiž hovořily o tom, že Fidesz bude chtít v případě špatného výsledku vyvolat provokace a násilí. „Vyzývám všechny ke klidu, čekejme na výsledky a až budou, tak je oslavíme,“ řekl ve svém prvním projevu po skončení hlasování Péter Magyar.
O budoucnost Maďarska i Evropy. Výsledek nedělních voleb bude mít přesah daleko za hranice
Ten později uvedl, že mu současný maďarský premiér Viktor Orbán blahopřál k vítězství v parlamentních volbách.
Také sám dlouholetý maďarský premiér po deváté hodině večer výsledek voleb veřejně uznal, což se v táboře Tisza setkalo s mohutný jásotem. Výsledek Orbán označil doslova za bolestný. Zároveň dodal, že bude Maďarům sloužit z opozice.
Orbán Maďarsko po roce 2010 proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. Magyar lidem slibuje změnu režimu vytvořeného Orbánem, boj s korupcí nebo nápravu vztahů s EU.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist