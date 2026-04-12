Tisíce příznivců strany Tisza čekají na výsledky voleb v atmosféře pouliční párty na Batthyányho náměstí naproti parlamentu přes Dunaj v Budapešti. Lidé tu mají maďarské i evropské vlajky, popíjejí nakoupené i přinesené nápoje a v diskusích čekají na výsledky voleb. 

Po sečtení 60,24 procenta hlasů středopravicová strana Tisza získala ve 199členném parlamentu 136 mandátů. Podle nynějších propočtů tak dosáhla na ústavní většinu v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Orbánově národněkonzervativní straně Fidesz připadne v parlamentu 56 mandátů, krajně pravicové straně Naše vlast sedm. Ústavní většinu v maďarském parlamentu představuje 133 poslanců. Průběžné výsledky zveřejňuje maďarský volební úřad (NVI).

„Musíme počkat na první výsledky, prosím vás o trpělivost, ale podle našich interních odhadů jsme opatrně optimističtí,“ řekl Magyar krátce po půl osmé. Poděkoval voličům i dobrovolníkům své strany a vyzval všechny občany Maďarska ke klidu, protože Fidesz se pokouší vykreslit volební noc jako nebezpečnou s tím, že je možné očekávat provokace. 

Zprávy nezávislých médií v minulých dnech totiž hovořily o tom, že Fidesz bude chtít v případě špatného výsledku vyvolat provokace a násilí. „Vyzývám všechny ke klidu, čekejme na výsledky a až budou, tak je oslavíme,“ řekl ve svém prvním projevu po skončení hlasování Péter Magyar. 

Ten později uvedl, že mu současný maďarský premiér Viktor Orbán blahopřál k vítězství v parlamentních volbách. 

Také sám dlouholetý maďarský premiér po deváté hodině večer výsledek voleb veřejně uznal, což se v táboře Tisza setkalo s mohutný jásotem. Výsledek Orbán označil doslova za bolestný. Zároveň dodal, že bude Maďarům sloužit z opozice.

V nynějších volbách se rozhodovalo o tom, zda národněkonzervativní Fidesz po 16 letech skončí u moci a vystřídá ho středopravicová Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara. Už během odpoledne se ukázalo, že hlasovat přišlo nejvíce voličů od pádu komunismu.

Orbán Maďarsko po roce 2010 proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. Magyar lidem slibuje změnu režimu vytvořeného Orbánem, boj s korupcí nebo nápravu vztahů s EU.

