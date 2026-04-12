O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách dnes ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal to server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.
Rozhodnutí lidí ve volbách je třeba respektovat, prohlásil Orbán. „Jsem tu, abych vyhrál,“ řekl po hlasování v hlavním městě. Jeho Fidesz po letech zápolí o udržení se u moci, opozičnímu uskupení Tisza totiž řada předvolebních průzkumů připisovala vyšší voličskou přízeň. Orbán se podle serveru 24.hu zmínil, že by Fidesz musel utrpět skutečně velkou porážku, aby on odstoupil z funkce předsedy strany.
Maďaři dnes píší dějiny, ve volbách si vyberou „mezi Východem a Západem“, řekl novinářům Magyar po svém hlasování v Budapešti. Tisza podle Magyara volby vyhraje, otázkou je podle něj jen to, zda jeho strana získá prostou, anebo dvoutřetinovou většinu v novém parlamentu. Zdůraznil, že ve volbách se počítá každý hlas, vyzval lidi, aby hlásili jakékoli nesrovnalosti, a varoval, že „volební podvod je velmi závažný zločin“. Za prioritu označil protikorupční opatření, která by pomohla uvolnit zmrazené prostředky z fondů Evropské unie.
O budoucnost Maďarska i Evropy. Výsledek nedělních voleb bude mít přesah daleko za hranice
Maďaři hlasují ve volbách, které jsou všeobecně považovány za nejvýznamnější v Evropě v letošním roce. Po 16 letech by o moc mohl přijít populistický premiér Orbán, spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Je to klíčový okamžik pro dvaašedesátiletého Orbána, nejdéle sloužícího lídra členské země Evropské unie, napsala agentura AP.
Agentura DPA označila dnešní hlasování za nejdůležitější od přechodu k demokracii v letech 1989-1990. Výsledek voleb podle ní rozhodne, zda Orbán získá další funkční období, anebo ztratí moc.
Volební místnosti se otevřely v šest ráno a do sedmi už odhlasovalo 3,46 procenta z 8,115.484 oprávněných voličů, celkem 260.556 lidí, napsal portál. V parlamentních volbách v roce 2022 činila účast během první hodiny odhlasovalo 1,82 procenta z oprávněných voličů, 139 667 lidí, a ve volbách v roce 2018, které zaznamenaly rekordní účast, odevzdalo svůj hlas do sedmi hodin ráno 2,24 procenta voličů. Účast ve volbách tehdy dosáhla 70,22 procenta, dodal Index.hu.
V devět ráno účast dosáhla skoro 17 procent a k 11:00 odhlasovalo už bezmála 38 procent oprávněných voličů, informují média, připomínající, že v předchozích volbách byla tato čísla výrazně nižší.
Server 24.hu se současně zmínil o stížnostech na zastrašování a na přívaly nenávisti, které se valí na známé tváře obou stran.
Volební místnosti se uzavřou v 19:00. Očekává se, že vzápětí média zveřejní odhady výsledků zjišťovaných na základě rozhovorů u volebních místností, tzv. exit polly. Národní volební úřad (NVI) předpokládá, že okolo 20:00 začne se zveřejňováním průběžných výsledků.
Rychlost sčítání bude ovlivňovat řada faktorů, mimo jiné to, jakou cestou voliči hlasy odevzdali a zda se přepočet týká celonárodní kandidátky, nebo jednomandátových obvodů. V Maďarsku se kandidáti ucházejí o 199 mandátů, z toho 93 je rozděleno poměrným systémem a o 106 se rozhoduje v jednomandátových obvodech, kde vítěz bere vše.
Předběžné výsledky budou známé ještě v noci na pondělí, konečný stav hlasování v případě těsných soubojů však bude jasný možná až za týden v sobotu, napsal portál Hungary Today s tím, že průtahy může způsobit sčítání korespondenčních hlasů a hlasů odevzdaných v zahraničí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist