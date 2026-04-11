První pilotovaný let k Měsíci po více než půl století je zdárně u konce. Kosmická loď Orion při něm urazila téměř 1,12 milionu kilometrů. V osm hodin večer východního letního času (dvě hodiny v noci našeho času, pozn. red.) přistála do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie.
Let posádce mise Artemis II zabral devět dní, jednu hodinu a 32 minut. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že dnešní den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
Letu se zúčastnili američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová spolu s kanadským astronautem Jeremy Hansen. Kapsle před přistáním úspěšně prošla návratem atmosférou, včetně krátkého výpadku komunikace, a bezpečně dosedla na hladinu oceánu.
Záchranné týmy NASA a amerického námořnictva okamžitě zahájily zajištění plovoucí kapsle, aby dostaly čtveřici astronautů ven z lodi. Po zhruba hodině a půl dostaly celou posádku z modulu. Jeden po druhém pak byli astronauti přepraveni vrtulníky na americkou válečnou loď USS John P. Murtha, kde je čekají lékařské prohlídky. Každému by měl být vyšetřen puls, krevní tlak, mozkové a nervové reakce a rovnovážný systém, uvedl server BBC. Podle NASA by posádka měla strávit noc na palubě lodi a dnes bude převezena do Houstonu, kde se setká se svými rodinami.
Čtyřčlenná posádka vstoupila do atmosféry Země rychlostí přibližně 33násobku rychlosti zvuku. Kosmická loď Orion, pojmenovaná Integrity, při návratu automaticky řízeném palubním systémem čelila extrémním podmínkám při průletu atmosférou. Kapsle se ocitla v obklopení žhavého plazmatu, které způsobilo několikaminutový výpadek rádiového spojení. Kritickým prvkem byl tepelný štít, který musel odolat teplotám až kolem 2760 stupňů Celsia. Samotný návrat trval přibližně 13 minut a patří k testům programu Artemis II, jehož cílem je v budoucnu umožnit přistání astronautů na Měsíci, plánovaná od roku 2028.
Po opětovném navázání spojení se otevřely padáky, které zpomalily sestup kapsle na přibližně 25 km/h před jejím měkkým přistáním do oceánu.
Návrat z mise Artemis II
Mise Artemis II během svého letu nejprve dvakrát obletěla Zemi a následně provedla průlet kolem Měsíce. Posádka pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Zlomila také dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země, když překonala hranici 400.171 kilometrů od naší planety a dostala se podle NASA až do vzdálenosti 406.711 kilometrů od země.
Přistání na vodní hladinu přenášela NASA živě prostřednictvím webcastu. Podle údajů streamovací služby sledovaly přistání na YouTube kanálu NASA více než tři miliony diváků.
Návrat na Zemi byl pro loď Orion důležitou zkouškou jejího tepelného štítu, který při zkušebním letu v roce 2022 při návratu do atmosféry čelil neočekávanému žáru a namáhání. Kvůli tomu inženýři NASA upravili sestupovou trajektorii mise Artemis II, aby omezili hromadění tepla a snížili riziko pro kapsli i její posádku.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist