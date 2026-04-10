Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla v pátek státní agentura TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X uvedl, že jeho země je připravena na symetrické kroky a Kyjev letos navrhoval velikonoční příměří, podle čehož bude jednat. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
"Ukrajina opakovaně prohlásila, že jsme připraveni na symetrické kroky. Navrhli jsme příměří během velikonočních svátků tento rok a budeme podle toho jednat," uvedl na sociální síti Zelenskyj. "Lidé potřebují Velikonoce bez hrozeb a skutečný posun k míru. Rusko má také šanci po Velikonocích nevrátit se k úderům," dodal ukrajinský prezident. Konkrétní časové údaje nezmínil.
Ruská armáda podle Kremlu po zmíněnou dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům a "provokacím". Prohlášení Kremlu, ze kterého TASS citoval, uvádí, že ruský ministr obrany Andrej Belousov a náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov dostali pokyn, aby v uvedeném období ve všech směrech zastavili bojové akce.
Agentura Reuters upozornila, že krok Moskvy přišel krátce poté, co ukrajinský prezident Zelenskyj navrhl Rusku prostřednictvím Spojených států během pravoslavných velikonočních svátků příměří, případně pozastavení vzájemných útoků na energetický sektor. USA se snaží mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovat mírovou dohodu, prozatím ale průlom nenastal.
Zelenskyj velikonoční příměří navrhnul Moskvě už na konci března. Rusko to tehdy odmítlo s tím, že Kyjev nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje komplexní mírovou dohodu.
Naposledy Putin vyhlásil příměří během loňských pravoslavných Velikonoc. Obě strany se ale tehdy vzájemně obviňovaly z porušování klidu zbraní.
Katolíci a většina protestantů letos slavili Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící tak učiní v neděli 12. dubna.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist