Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve středu večer (v noci na čtvrtek našeho času) zdůraznil, že valná většina evropských členů aliance byla podle něj Spojeným státům během války proti Íránu nápomocna. V reakci na Trumpovu kritiku, že partneři v NATO Spojeným státům v konfliktu nepomohli, Rutte nicméně připustil, že některé země aliance v této zkoušce neuspěly. Rutte to řekl v rozhovoru se stanicí CNN po soukromé schůzce v Bílém domě, na níž mu Trump podle něj opět sdělil, že je z NATO zklamaný. Trump své stížnosti na adresu aliance po setkání také zopakoval na sociální síti.
„Je zjevně zklamaný z mnoha spojenců v NATO a já jeho postoj chápu,“ řekl Rutte v pořadu CNN „The Lead with Jake Tapper“. „Byla to velmi upřímná a otevřená diskuse, ale také rozhovor mezi dvěma dobrými přáteli,“ dodal. V Bílém domě Rutte podle agentur strávil přes dvě hodiny.
Na dotaz, zda se domnívá, že členské státy Severoatlantické aliance byly podrobeny zkoušce, v níž neuspěly, Rutte řekl: „Ano, některé z nich, ale převážná většina evropských zemí – a o tom jsme dnes hovořili – splnila to, co pro takový případ slíbila.“ Trumpovi v této souvislosti připomněl, že evropské země NATO pomáhaly Spojeným státům například s logistikou a plnily i další závazky, řekl Rutte, aniž by dotyčné země jmenoval.
„NATO tu nebylo, když jsme je potřebovali, a nebude tu ani tehdy, až je budeme potřebovat znovu. Pamatujte na Grónsko, ten obrovský, špatně spravovaný kus ledu!!!“ napsal Trump po setkání s Ruttem velkými písmeny na své sociální síti Truth Social s odkazem na nedávný spor o autonomní území Dánska členské země NATO, které chtěl Trump získat pro Spojené státy. Bílý dům se k průběhu ani výsledkům středeční schůzky oficiálně nevyjádřil.
Mluvčí NATO podle agentury Reuters uvedl, že Rutte s Trumpem vedli upřímnou diskusi o řadě otázek ohledně společné bezpečnosti. Šéf aliance přitom podle mluvčího zdůraznil, že je důležité, aby spojenci nadále vyvíjeli více úsilí, aby byla aliance silnější a spravedlivější.
List The Wall Street Journal ve středu napsal, že Trumpova administrativa zvažuje plán, který by potrestal některé členy NATO, o nichž se domnívá, že ve válce proti Íránu nebyli Spojeným státům a Izraeli dostatečně nápomocní. Návrh podle listu zahrnuje například přesun amerických vojsk z takových členských zemí do států, které válku proti Íránu více podpořily, či uzavření americké základny nejméně v jedné z evropských zemí, zřejmě ve Španělsku nebo Německu. Trump nedávno pohrozil i odchodem Spojených států z aliance, to ale nemůže udělat bez souhlasu Kongresu.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová před schůzkou za zavřenými dveřmi novinářům řekla, že i o této možnosti bude Trump s Ruttem jednat. Prezident se podle ní domnívá, že NATO během americko-izraelské války s Íránem selhalo. Rutte, který s Trumpem udržuje vřelý vztah, se podle serveru Politico vydal na cestu do Bílého domu právě v naději, že se mu podaří zabránit rozpadu aliance.
Ještě před schůzkou v Bílém domě se Rutte ve středu setkal také s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že hovořili o válce s Íránem, o snahách Spojených států vyjednat ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou a o „posílení koordinace a sdílení zátěže se spojenci z NATO“.
