Írán ve středu zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil nově podepsané dvoutýdenní příměří, informovala íránská agentura Fars. Dohoda mezi USA a Íránem, kterou zprostředkoval Pákistán, měla rovněž zajistit volnou plavbu touto úžinou.
Americký prezident Donald Trump označil pokračující izraelské útoky na Libanon za samostatnou potyčku, která podle něj není zahrnuta v dvoutýdenním příměří. Upozornila na to stanice CNN, podle níž šéf Bílého domu zřejmě akceptoval, že Izrael bude v útocích na Libanon pokračovat.
Íránské námořnictvo podle agentury Reuters oznámilo, že majitelé musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je. „Jakékoli plavidlo, které se pokusí vplout do moře, bude terčem útoku,“ uvedlo námořnictvo ve zprávě a dodalo, že průliv zůstává uzavřen.
„Dohoda o příměří nemění nic na tom, že Írán má stále situaci pod kontrolou,“ vysvětluje podle britského listu The Guardian novinář Richard Meade z předního časopisu o mořeplavbě Lloyd's List. „Lodě stále musí v podstatě žádat o povolení, a to je klíčové. Znamená to, že se nic nezměnilo – bez povolení není průjezd možný.“
Podle OSN uvízlo v Perském zálivu od vypuknutí války na konci února odhadem 2000 lodí a 20 tisíc námořníků, kteří nemohou proplout průlivem a pokračovat ve své plavbě.
