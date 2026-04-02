Americký prezident Donald Trump odvolal ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou. Oznámil to na své sociální síti. Úřadujícím ministrem spravedlnosti se podle Trumpa stane dosavadní náměstek Todd Blanche. Podle agentury Reuters šéfovi Bílého domu vadilo, jak Bondiová postupovala v kauze zveřejňování složek týkající se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump byl údajně také stále více frustrován tím, že Bondiová nejednala dostatečně rychle při stíhání kritiků a protivníků, proti nimž chtěl prezident vznést trestní obvinění.
V příspěvku na své sociální síti Trump označil Bondiovou za americkou patriotku a loajální přítelkyni, která věrně vykonávala funkci ministryně spravedlnosti v uplynulém roce. „Pam odvedla skvělou práci při dohlížení na masivní potírání násilné kriminality po celé zemi,“ uvedl Trump a zároveň oznámil, že Bondiová se nyní přesune do soukromého sektoru s tím, že další podrobnosti budou brzy oznámeny.
Bondiovou jako úřadující ministr spravedlnosti nahradí její náměstek Todd Blanche, kterého Trump označil za talentovaného a respektovaného právního odborníka.
Bondiová se za svého působení odklonila od dlouholeté tradice nezávislosti ministerstva spravedlnosti na Bílém domě při vyšetřováních, poznamenala agentura Reuters s tím, že se však ministryně stala terčem silné kritiky v souvislosti se složkami o Epsteinovi, a to i ze strany některých Trumpových spojenců. Čelila například kritice, že špatně postupovala ve způsobu zveřejňování složek o Epsteinovi, který udržoval styky s mocnými a bohatými. Tato záležitost způsobila Trumpovi politické problémy a znovu přitáhla pozornost k jeho někdejšímu přátelství s Epsteinem, o němž uvedl, že skončilo před desítkami let.
Odvolání Bondiové by mohlo vést ke změně strategie na ministerstvu spravedlnosti a potenciálně k obnovenému tlaku na využití amerického právního systému proti Trumpovým odpůrcům, píše Reuters. Bondiová je druhou vysoce postavenou členkou Trumpovy administrativy, která byla v poslední době odvolána. Prezident 5. března odvolal ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou po kritice jejího řízení úřadu a Trumpovy imigrační agendy.
