Raketa Space Launch System s lodí Orion odstartovala ve čtvrtek v 0:35 našeho času (středa 18:35 místního času) na misi Artemis II, jejímž cílem je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Raketa vzletěla z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a vynesla loď se čtyřmi astronauty na oběžnou dráhu, kde se loď oddělila. Orion bude pokračovat k Měsíci, který obletí ve vzdálenosti 7400 kilometrů a po téměř deseti dnech ve vesmíru se vrátí na Zemi.
Posádka také po startu úspěšně opravila toaletu kosmické lodi v úzké spolupráci s řídícím střediskem v Houstonu, informoval americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Posádka nedlouho po startu hlásila blikající kontrolku poruchy toalety, načež týmy řídícího střediska vyhodnotily příslušná data, spolu s astronauty provedly diagnostiku a problém společně postupně vyřešili.
Podle webu Astronomy se oprava podařila po šesti hodinách letu, během nichž byl nejméně jeden astronaut nucen použít místo nefunkční toalety sáček. Specifický problém podle webu znamenal, že ačkoli astronauti mohli na toaletě stále vykonávat velkou potřebu, nemohli do ní močit.
Role vesmírné instalatérky se ve středu pozdě večer východoamerického času chopila elektroinženýrka Christina Kochová, první žena, která se účastní lunární mise. Rozebrala části toalety a podle pokynů z Houstonu provedla řadu kroků, zatímco kontroloři na Zemi monitorovali systémy toalety a na dálku ji vypnuli a zapnuli. Oprava se podařila.
„S radostí oznamuji, že toaleta je připravena k použití. Před poskytnutím tekutiny doporučujeme nechat systém dosáhnout provozní rychlosti a poté jej ještě chvíli nechat běžet,“ řekla Amy Dillová z NASA, která zprostředkovávala komunikaci mezi astronauty a řídícím střediskem. Podle serveru Astronomy tím poskytla kvalitní ukázku profesionálního žargonu NASA. „Všichni jsme tu zajásali,“ vzkázala následně řídícímu středisku z paluby lodi Kochová.
Artemis II navazuje na misi Artemis I z roku 2022, což byl úspěšný testovací let rakety Space Launch System s lodí Orion, a to bez posádky. Konečným cílem programu Artemis je návrat astronautů na Měsíc, což je nyní plánováno na rok 2028.
Misi Artemis II musela NASA opakovaně odložit kvůli technickým problémům, mimo jiné i kvůli úniku kapalného vodíku při tankování. Původně byla plánovaná na únor, později na březen a nakonec na začátek dubna.
