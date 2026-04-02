Spojené státy budou během příštích dvou či tří týdnů podnikat extrémně tvrdé údery na Írán, kde jsou již blízko splnění svých strategických cílů. V prvním televizním projevu adresovaném Američanům během více než měsíc trvající války to v noci na čtvrtek prohlásil americký prezident Donald Trump, podle něhož již Írán nepředstavuje hrozbu. Trump hovořil také o otevření Hormuzského průlivu klíčového pro přepravu ropy, kterou v odvetě za americko-izraelské útoky blokuje Írán. USA podle Trumpa průliv nepotřebují a o jeho zabezpečení by se měly postarat další země.
„S potěšením mohu říci, že se naše stěžejní cíle blíží splnění... Tu práci dokončíme, a dokončíme ji velmi rychle,“ řekl Trump v očekávaném projevu v hlavním vysílacím čase amerických televizí (ve středu ve 21:00 washingtonského času). Podpora Američanů pro válku v době rostoucích cen pohonných hmot klesá a většina by si podle průzkumů přála její ukončení. Trump prohlásil, že se podařilo zdecimovat íránské námořnictvo i protivzdušnou obranu, stejně jako produkci raket, o konkrétních cílech pro „extrémně tvrdé údery“ v následujících dvou až třech týdnech však nemluvil.
To nejsou geniální šachy, to je improvizace za pochodu. Trump válku podcenil a profituje z ní někdo jiný, říká politický geograf Kofroň
Za klíčový účel války stejně jako dosud označoval zničení íránského jaderného programu, který již podle něho USA s Izraelem ochromily. Podle dostupných informací však Írán stále kontroluje několik stovek kilogramů obohaceného uranu, který může být využit k výrobě jaderné zbraně.
USA a Izrael napadly Írán v poslední únorový den rozsáhlými vzdušnými útoky. Válka se rozrostla v širší regionální konflikt a má dopady na růst cen ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.
Trump ve středu v souvislosti s neochotou amerických spojenců pomoci s válkou hovořil o možnosti, že by USA opustily Severoatlantickou alianci. V projevu NATO přímo nezmínil, vyzval však další země, aby se postaraly o zabezpečení dopravy v Hormuzském průlivu, který pro Spojené státy podle něho není důležitý.
Trumpova popularita je na dně. Volby si ale může zařídit jinak, obávají se kritici „cinklých“ nebo neuznaných výsledků
„Země, které získávají ropu z Hormuzského průlivu, by se o tuto cestu měly postarat,“ prohlásil americký prezident. O několik minut později k tomu řekl, že se průliv otevře přirozenou cestou, až skončí boje. Část evropských spojenců USA hovoří o tom, že se chce podílet na zajišťování přepravy průlivem po skončení války.
Trump podrobněji nehovořil ani o možných jednáních s Íránem, o která podle jeho dřívějších vyjádření Teherán velmi stojí, což íránská diplomacie odmítla. Pouze krátce zmínil, že jednání probíhají.
Podle prvních hodnocení komentátorů amerických médií bylo hlavním cílem projevu ujistit Američany o smysluplnosti íránské mise, prezident však převážně opakoval již vyřčené informace a veřejnost několika protichůdnými výroky patrně příliš nepřesvědčil.
Akciové trhy na jeho vystoupení reagovaly poklesem, ceny ropy naopak vzrostly a posílil americký dolar.
