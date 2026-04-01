Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó ve středu odmítl kritiku od českého prezidenta Petra Pavla. Pavel by podle maďarského ministra měl opatrněji volit slova, když komentuje odposlechnuté rozhovory, a měl by si uvědomit, že mohl skončit jako špión komunistického Československa na Západě, kdyby se režim nezhroutil, uvedl Szijjártó podle agentury MTI.
Prezident Pavel v reakci na zveřejněný obsah hovorů mezi ministry zahraničí Maďarska a Ruska řekl, že Česko by mělo přehodnotit vztahy s Maďarskem včetně toho, jaké informace bude Praha s Budapeští sdílet.
Szijjártó podle zveřejněných zpráv prozrazoval ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi podrobnosti z jednání zástupců EU a také s Kremlem probíral vyškrtnutí Rusů ze sankčních seznamů EU. Maďarského ministra kritizovali mimo jiné šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová či polský premiér Donald Tusk.
Szijjártó označil odposlechy a jejich zveřejnění před blížícími se volbami v Maďarsku za „obrovský skandál“ a „flagrantní a nepřijatelné zahraniční vměšování“ do maďarské parlamentní kampaně, a to „ve prospěch Ukrajiny“.
„Nejvtipnější je reakce českého prezidenta, který v roce 1985 vstoupil do Komunistické strany Československa, vyškolil se jako zpravodajský důstojník a – kdyby se režim nezhroutil – špehoval by pro něj v západní Evropě,“ prohlásil Szijjártó. „Vzhledem k jeho někdejší vehementní obraně komunismu a sovětského spojence by možná měl volit slova opatrněji,“ dodal.
Na závěr ujistil, že nynější vláda premiéra Viktora Orbána bude bránit Maďarsko a suverenitu země a také nenechá zavléct zemi do války.
O úzkých telefonických kontaktech, které Szijjártó udržoval s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, nedávno psal i list The Washington Post s tím, že maďarský ministr o jednáních se svými unijními kolegy Rusa informoval pravidelně.
Podrobnosti vycházejí najevo v době, kdy se Orbán v parlamentních volbách, které se uskuteční 12. dubna, uchází o páté funkční období a opozice jej obviňuje ze zrady partnerů v Evropské unii a také z vměšování Kremlu do maďarských voleb.
