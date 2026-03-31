Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se v týdnech před americko-izraelskými útoky na Írán snažil o investici v řádu milionů dolarů do velkých zbrojařských společností, píše deník Financial Times (FT) s odvoláním na tři informované zdroje. Pentagon zprávu popřel a požaduje její stažení.
Hegsethův makléř z banky Morgan Stanley podle FT v únoru kontaktoval investiční společnost BlackRock s cílem investovat do jejího fondu Defense Industrials Active ETF. Udělal tak nedlouho předtím, než Spojené státy spolu s Izraelem 28. února zaútočily na Írán, píše deník.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell zprávu na sociální síti X v noci na úterý označil za „zcela nepravdivou a vymyšlenou“ a požadoval, aby ji list stáhl.
Investice, o které Hegsethův makléř jednal, se podle FT nakonec neuskutečnila, jelikož fond založený loni v květnu ještě nebyl pro klienty Morgan Stanley přístupný. FT neuvádí, do jaké míry byl makléř oprávněn provádět za šéfa Pentagonu investice ani zda Hegseth o makléřově jednání věděl.
„Ministr Hegseth ani jeho zástupci nekontaktovali BlackRock ohledně jakékoliv podobné investice,“ napsal Parnell.
Zpráva o pokusu realizovat investici se objevila v době, kdy vzbuzuje pozornost obchodování v souvislosti s důležitými politickými rozhodnutími amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenala agentura Reuters. Některým z těchto rozhodnutí předcházejí mimořádně výhodné sázky, což vede odborníky k podezření, že může docházet k úniku informací.
