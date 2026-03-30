Jednáme s „rozumnější částí“ íránského režimu o ukončení války. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump. V tu samou chvíli však washingtonský lídr varoval Teherán, že USA podniknou útoky na jeho elektrárny i ropná zařízení, pokud pro námořní plavbu ihned neotevře strategicky důležitý Hormuzský průliv. Tudy na tankerech putuje zhruba pětina globálně vytěžené ropy.
“The United States of America is in serious discussions with A NEW, AND MORE REASONABLE, REGIME to end our Military Operations in Iran.” - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/0MWL2hSNmK— The White House (@WhiteHouse) March 30, 2026
Koho americký prezident považuje za „rozumného“ teheránského lídra, se kterým je možná rychlá dohoda o zastavení bojů? Tato otázka zaměstnává světová média, nejčastěji se ale – kromě ministra zahraničí Abbáse Arakčího, který má dialog přímo v popisu práce – objevuje jméno současného šéfa íránského parlamentu Mohammada Bákera Ghálibáfa. O jeho roli při vyjednávání píše s odvoláním na izraelská média třeba i exilový server Iran International.
Také list The New York Times považuje někdejšího vysokého velitele protežovaných revolučních gard (IRGC) a teheránského exstarostu za klíčovou postavu íránského vedení. Už proto, že na rozdíl od ideových souputníků – alespoň podle dostupných zpráv – stále žije. Důvod? Izrael ho údajně vyřadil ze seznamu cílů.
Co se dočtete dál
- Kde starostoval údajný íránský vyjednávač.
- Proč teheránský lídr zaplatil billboardy se západním uměním.
- Co chce Trump v Íránu zničit, pokud nedosáhne dohody.
