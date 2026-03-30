Čtyři maskovaní lupiči před týdnem vnikli do vily Nadace Magnaniho a Roccové v italském městě Traversetolo nedaleko Parmy a ukradli tam tři obrazy za miliony eur. Agentuře AFP to řekl policejní mluvčí. Podle italského tisku lupiči odnesli obraz Ryby od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Dále je mezi uloupenými obrazy Zátiší s třešněmi od Paula Cézanna z let 1885 až 1887 a Odalisku na terase od Henriho Matisse z roku 1922.
Jen dílo Ryby má podle serveru televize RAI hodnotu několika milionů eur. Patří totiž k nemnoha obrazům Renoira vystaveným ve stálé sbírce v Itálii, dodal server.
Lupiči podle karabiniérů (četnictva) vylomili hlavní bránu a odnesli tři obrazy. Pak uprchli přes areál muzea. Mluvčí muzea uvedl, že pokračuje vyšetřování a policie prohlíží záznamy z bezpečnostních kamer z muzea i z okolních domů a podniků.
Návštěva galerie může zachránit život, zjistili vědci. Vlastní tahy štětcem ho umí prodloužit až o deset let
Nadace Magnaniho a Roccové (Fondazione Magnani-Rocca) uchovává sbírku historika umění Luigiho Magnaniho, který žil v letech 1906 až 1984.
Sbírka zahrnuje kromě autorů uloupených obrazů také díla Albrechta Dürera, Petera Paula Rubense, Anthonyho van Dycka, Francisca Goyi, Clauda Moneta a italského umělce Giorgia Morandiho.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist