Ukrajina vyslala na Blízký východ na 200 svých expertů protivzdušné obrany. Mají místním radit, jak se co nejefektivněji bránit před íránskými balistickými raketami a drony. Jejich první zjištění je podle deníku The Times udivilo: místní používají až osm střel systému Patriot na to, aby sestřelili jednu raketu nebo dron. Standardem přitom je, že by měly stačit dvě, někdy tři střely, které stojí více než tři miliony dolarů za kus.
Ukrajinci si zvykli drahými západními střelami šetřit, protože jich američtí výrobci jsou schopni vyrábět a dodávat jen omezené množství. Ubývání zásob blízkovýchodních monarchií, Izraele a samotných Američanů tak vede k pro Kyjev šokujícímu nápadu, který odhalil deník Washington Post.
Co se dočtete dál
- Co je program PURL.
- Proč je málo protiraketových střel.
- Co potřebuje udělat v protiraketové obraně Evropa.
