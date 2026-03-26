Spotřebitelé v Rusku šetří, a to zejména na nákupech oděvů, obuvi i domácích spotřebičů. Letos začali – hlavně ve velkoměstech – také méně vysedávat po restauracích a barech. V Moskvě, kde jsou příjmy kromě těžařských regionů tradičně nejvyšší, klesla návštěvnost těchto zařízení od začátku ledna do 23. března asi o 12 procent, v Petrohradě o osm procent. Informuje o tom ruský hospodářský list Kommersant s odkazem na analytickou firmu shromažďující údaje pro daňové úřady.
Gastronomické podniky i jejich dodavatelé od Nového roku výrazně zdražily. Povinnost odvádět DPH totiž nyní začíná už na hranici 20 milionů rublů ročně (asi 5,2 milionu korun), zatímco dříve to bylo 60 milionů rublů. Byla to taková rána, že ministerstvo financí už v březnu navrhlo změnu s tím, že do konce letošního roku bude pro gastronomii platit původních 60 milionů.
