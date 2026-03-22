Ve Slovinsku kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích úřady zavedly dočasná omezení při tankování: 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci, napsala dnes agentura Reuters. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil v sobotu večer premiér Robert Golob.
Nedostatek paliv na čerpacích stanicích byl částečně způsoben přeshraničním tankováním zahraničními motoristy a hromaděním zásob v důsledku války v Íránu, která vyvolává obavy o bezpečnost dodávek. Děje se tak právě v době, kdy země volí nový parlament.
„Dovolte mi ujistit vás, že ve Slovinsku je dostatek paliva, sklady jsou plné a nehrozí nedostatek paliva,“ prohlásil Golob, liberál, který v nedělních volbách svádí souboj s pravicovým populistou Janezem Janšou. Golob tvrdil, že celý problém spočívá v přepravě paliv na čerpací stanice a že maloobchodu pomůže armáda svými cisternami.
Vláda také doporučila čerpadlářům, aby připravili zvláštní opatření vůči motoristům ze zahraničí, aniž byla konkrétnější.
Nafta za 50? Už brzy. Po ruském vpádu na Ukrajinu se situace ustálila rychleji, teď to vypadá na delší dobu, říká šéf Tank ONO
Největší slovinská distribuční společnost Petrol, v níž má stát téměř třetinový podíl, se v posledních dnech kvůli nedostatku paliva potýká s dlouhými frontami na svých čerpacích stanicích. Mnoho čerpacích stanic po celém Slovinsku bylo v neděli uzavřeno. Ty, které patří maďarské skupině MOL, zůstaly otevřené, ale již omezily nákup na 30 litrů pro jednotlivce a 200 litrů pro firmy.
Vláda na nedělním mimořádném zasedání obvinila Petrol z neodstraňování poruch v distribuci pohonných hmot a nařídila vyšetřování možných porušení předpisů v obchodování s pohonnými hmotami a v oblasti správy kritické infrastruktury. Vyzvala také slovinský státní investiční fond, aby požádal o svolání schůze akcionářů Petrolu a o zvláštní audit logistických operací společnosti po 16. březnu. Vláda také nařídila ministerstvu vnitra předložit zprávu ohledně „možných podezření“ z trestné činnosti některých zaměstnanců Petrolu.
Petrol na žádost Reuters o vyjádření nereagoval. V sobotu uvedl, že dodávky pohonných hmot zůstávají stabilní a že zdroje dodávek jsou zajištěny, přičemž občasný nedostatek na jednotlivých benzinkách vysvětloval zvýšenou poptávkou v daném místě.
